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        Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde 2 aileye yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:30
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        Gökçeada'da 2 aileye 'nitelikli yağma' operasyonu; 13 gözaltı
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde 2 aileye yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Gökçeada'da 2 aile arasında çıkar çatışması başlayınca ortak işledikleri suçlar deşifre oldu. İki aileden şüphelilerin çeşitli yağma suçlarına karıştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla 13 kişiye yönelik 12 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve toplam 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 9 ev ve 8 araçta arama yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K. tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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