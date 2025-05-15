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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:05
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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir dizi program katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Yenigün, ilk olarak Çanakkale Valiliği’nin ziyaret etti. Vali Ömer Toraman ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yenigün, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Buradaki programın ardından Eski Kordon’a geçen Yenigün, 15-21 Mayıs Aile Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

        Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, burada yaptığı açıklamada, "2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz aileler küresel tehditler altında. Biz de inşallah hem değerlerimiz açısından hem de ailelerimizi güçlendirmek için sosyal politikalarımız açısından 2025 yılında çeşitli çalışmalarımızı hayata geçirdik. Biliyorsunuz nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz. Bu Aile Haftası’nda da valilerimizin de destekleriyle birçok çalışmalar yapacağız. Ailelerimizin değerleriyle, maneviyatıyla ve destekleriyle inşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yanlarındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu Aile Yılı’nda da birçok hizmetleri de devreye soktuk. Bu haftayı da hem bu hizmetlerin anlatımı hem de güzel çalışmalarla kutlayacağız" dedi.

        Program, kortej yürüyüşünün ardından Truva Atı önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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