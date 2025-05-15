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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (3)

        BAKANYENİGÜN, BÜYÜK AİLE FESTİVALİ'NE KATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:35
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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (3)
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        BAKANYENİGÜN, BÜYÜK AİLE FESTİVALİ'NE KATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e; Vali Ömer Toraman ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret etti. Daha sonra etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisini izledi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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