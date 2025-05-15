Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (3)
BAKANYENİGÜN, BÜYÜK AİLE FESTİVALİ'NE KATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı.
BAKANYENİGÜN, BÜYÜK AİLE FESTİVALİ'NE KATILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e; Vali Ömer Toraman ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret etti. Daha sonra etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisini izledi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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