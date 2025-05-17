Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda bir tekne, öğle saatlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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