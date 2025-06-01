Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı

Öte yandan yapılan incelemede ise TIR şoförü H.A.Y.’nin 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çanakkale- Edirne karayolu üzeri Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. H.A.Y. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alev aldı. Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.

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