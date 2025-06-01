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        Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan TIR, tarlaya derilip alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 03:10 Güncelleme: 01.06.2025 - 03:15
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        Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan TIR, tarlaya derilip alev aldı. Yaralanmayan şoför, 3 promil alkollü çıktı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Çanakkale- Edirne karayolu üzeri Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. H.A.Y. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alev aldı. Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan yapılan incelemede ise TIR şoförü H.A.Y.’nin 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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