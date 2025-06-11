Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi; 23 tutuklama

        ÇANAKKALE'de polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yaparak 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli tutuklanırken, 376 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi; 23 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE’de polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yaparak 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli tutuklanırken, 376 kaçak göçmen yakalandı.

        Çanakkale genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. M.K. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı suç örgütünün, ayarladıkları tekneler aracılığıyla İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 kaçak göçmen yakalanırken, 7 şüpheli tutuklandı.

        Ayrıca suç örgütünün bu faaliyetlerden 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Öte yandan, devam eden çalışmalar sonucunda 2 Haziran’da Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansı düzenlendi
        Çanakkale'de "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansı düzenlendi
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü