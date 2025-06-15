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        Orman personeli, yangından etkilenen oluklu kertenkeleyi su vererek serinletti

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkeleye orman işçilerinin su vererek serinlettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:40
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        Orman personeli, yangından etkilenen oluklu kertenkeleyi su vererek serinletti
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkeleye orman işçilerinin su vererek serinlettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında dün saat 20.30 sıralarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Alevler, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde yangından etkilenen oluklu kertenkele buldu. Personel, oluklu kertenkeleye su vererek, serinletti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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