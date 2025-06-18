Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çan ilçesi Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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