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        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp'in adı yenilikçi sınıfa verildi

        ÇANAKKALE'de2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde; Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın (25) adı, yenilikçi sınıfa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:00
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        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp'in adı yenilikçi sınıfa verildi
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        ÇANAKKALE'de2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde; Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın (25) adı, yenilikçi sınıfa verildi.

        Çanakkale'de 10 bin 861 okul öncesi, 25 bin 802 ilkokul, 24 bin 152 ortaokul ve 21 bin 845 ortaöğrenim olmak üzere toplam 82 bin 660 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın yakınları katıldı. Törende ilk olarak öğrenciler gösteri sundu. Daha sonra Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın adının verildiği yenilikçi sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

        'ALP'İ ÖRNEK ALACAKLAR'

        Açılışta konuşan Vali Toraman, "Yenilikçi sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uyguladığı bir proje. Burada amacımız; değişen şartlara, teknolojiye uyum kabiliyeti yüksek çocuklar yetiştirmek. Bu okulda eğitim öğretim gören evlatlarımız bu sınıfta kendilerini geleceğe hazırlamak için fırsatlar bulacaklar. Burada bu eğitimleri alırken yalnızca bilgi temelli değil öte yandan iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak konusunda da Alp'i örnek alacaklar. Onun isminin bu sınıfa verilmiş olması bu yönüyle de değerli " dedi.

        'BÜTÜN GAYRETİMİZ, ÇABAMIZ BUNUN İÇİN'

        Vali Toraman, "Çocuklarımızı bir taraftan bilimsel alanda kendilerini geliştirmelerini ama öte yandan da iyi bir insan, vatandaş olarak önce kendisine ailesine ve daha sonra da milletine, devletine faydalı olmasını bekliyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız bunun için. Kıymetli öğretmenlerimiz bunun için çok gayret gösteriyorlar. Alp, kendisini iyi yetiştirmiş, çok eğitim almış. Maalesef Kartalkaya'daki hadisede hayatını kaybetti, fevkalade üzüldük. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler için bir ders niteliğinde oldu, bir kahramanlık sergileyerek hayatını kaybetti" diye konuştu.

        'KALBİMİZDE ONUR VE GURUR YAŞATACAK'

        Alp Mercan'ın annesi Ceyhan Mercan ise "Alp'in adının böyle yenilikçi bir okulda yaşatılacak olması acımızı hafifletmese bile kalbimizde onur ve gurur yaşatacak. Alp'in merakının, azminin, insanlığa olan sevgisinin burada okuyacak olan çocuklara ilham olacağına inanıyorum. Bu okulda yetişecek olan çocukların sadece bilgiyle değil, vicdanla da büyüyeceklerine inanıyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sınıfın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler, sınıfı gezerek bilgi aldı. Program Vali Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın annesi Ceyhan Mercan'ın öğrencilere karne dağıtmasıyla sonra erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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