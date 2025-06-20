Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp'in adı yenilikçi sınıfa verildi

ÇANAKKALE'de2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde; Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın (25) adı, yenilikçi sınıfa verildi.

Çanakkale'de 10 bin 861 okul öncesi, 25 bin 802 ilkokul, 24 bin 152 ortaokul ve 21 bin 845 ortaöğrenim olmak üzere toplam 82 bin 660 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın yakınları katıldı. Törende ilk olarak öğrenciler gösteri sundu. Daha sonra Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın adının verildiği yenilikçi sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

'ALP'İ ÖRNEK ALACAKLAR'

Açılışta konuşan Vali Toraman, "Yenilikçi sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uyguladığı bir proje. Burada amacımız; değişen şartlara, teknolojiye uyum kabiliyeti yüksek çocuklar yetiştirmek. Bu okulda eğitim öğretim gören evlatlarımız bu sınıfta kendilerini geleceğe hazırlamak için fırsatlar bulacaklar. Burada bu eğitimleri alırken yalnızca bilgi temelli değil öte yandan iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak konusunda da Alp'i örnek alacaklar. Onun isminin bu sınıfa verilmiş olması bu yönüyle de değerli " dedi.