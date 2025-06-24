Çanakkale'de orman yangını (2)
7UÇAK VE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALEÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, havadan 7 uçak, 3 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treyler ile çok sayıda orman personeli müdahale ediyor.
7UÇAK VE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, havadan 7 uçak, 3 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treyler ile çok sayıda orman personeli müdahale ediyor.
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