Çanakkale'de orman yangını (2) 7UÇAK VE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALEÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, havadan 7 uçak, 3 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treyler ile çok sayıda orman personeli müdahale ediyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:40 facebook

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