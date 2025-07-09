Çanakkale'de orman yangını; Kaz dağlarındaki köy yolları ulaşıma kapatıldı

Yangın, saat 19.45 sıralarında Bayramiç ilçesinde Bayramiç Barajı yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yanını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edilirken, hava desteği de sağlandı. Bayramiç ilçesinde kaz dağları eteklerinde bulunan dağ köylerine giden yollar, tedbir amacıyla jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Hava karardığı için söndürme çalışmaları yer ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İlçe sınırlarında kaz dağları eteklerinde bulunan dağ köylerine giden yollar, jandarma tarafından tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

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