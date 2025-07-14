Tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı; metruk evler zarar gördü
ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı metruk evler zarar gördü.
Merkeze bağlı Erenköy köyü yakınlarında orman dışı alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yakınındaki bazı metruk evlere de sıçrayarak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler 2 saatte saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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