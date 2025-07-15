Çanakkale'de orman yangını (2)

ALEVLERYAKLAŞTIĞI 2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler, Naldöken ve Tuzla köylerine yaklaştı. Yangına, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine girmemesi için yoğun mücadele veriyor.

Çanakkale Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı bildirildi.

Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),