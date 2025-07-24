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        Tekirdağ yangınında alevlerin sıçradığı Çanakkale'de 85 hektar orman zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan yangında, Kavakköy mevkisinde yaklaşık 85 hektar orman zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:46
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        Tekirdağ yangınında alevlerin sıçradığı Çanakkale'de 85 hektar orman zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan yangında, Kavakköy mevkisinde yaklaşık 85 hektar orman zarar gördü.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'deki ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın, 17 Temmuz saat 12.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede; Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkisinde yaklaşık 85 hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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