Çanakkale'de kaçak kazı yapılan alan koruma altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak kazı sırasında, Helenistik döneme tarihlenen bir mezarın tahrip edildiği alan koruma altına alındı.

Gelibolu'ya bağlı Demirtepe köyündeki özel mülkiyete ait bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemede, bölgede Helenistik döneme tarihlenen bir mezarın kazıldığının tespit edilmesi üzerine Çanakkale Troya Müzesi Müdürlüğü uzmanları ve arkeologlarca kurtarma kazısı gerçekleştirildi.

Kazıda, 2,20 metre uzunluğunda ve 1,50 metre genişliğinde 5 dikdörtgen blokun yan yana yerleştirilmesi ile oluşturulmuş mezar yapısının bozulduğu, kapak kısmının açıldığı, mezarın iç kısmının da tarumar edildiği belirlendi.

Mezarın içinde bulunan toprağın elekten geçirilerek yapılan incelemede ise buradaki iskeletin parçalandığı ve bütünlüğünün bozulduğu görüldü. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen diademin parçalandığı, mezarda bulunan ve aynı döneme tarihlenen seramiklerin de bütünlüğünü yitirmiş durumda olduğu da tespit edildi.

Koruma Bölge Kurulunca kaçak kazı yapılan alanın Demirtepe Köyü Kartaltepe Tümülüsü'ne 1,5 kilometre mesafede yer almasından dolayı bölgenin bir kısmının 1. derece, bir kısmının da 3. derece arkeolojik sit alanında kaldığı raporlandı.

Alan yapılan kurtarma kazısı sonrası üzeri kapatılarak çevresi tel çitle çevrilip koruma altına alındı.