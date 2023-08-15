Gökçeada'da "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" ayini yapıldı
ÇANAKKALE (AA) - Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" dolayısıyla Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ayin düzenlendi.
Ayin dolayısıyla Gökçeada ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan Ortodoks, Tepeköy köyündeki Agridia Kilisesi'nde bir araya geldi.
Ayin, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi.
Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dua etti.
Duanın ardından despot papazlar ve katılımcılar, mezarlık ziyaretinde bulundu.