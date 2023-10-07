Çanakkale'de ölü yunus sahile vurdu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde yaklaşık 2,5 metre boyunda ölü yunus bulundu.

Metin Tarhan, kano yapmak için Karayokuş sahilindeki evinin önünden denize açıldı.

Bir süre denizde kano yapan Tarhan, denizden çıktığı sırada ölü bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusun kıpırdamadığını görünce dokunduğunu ve ölü olduğunu anladığını belirterek, "Gördüğüm kadarıyla üst tarafında yara yoktu ama gözünün biri beyazdı." dedi.