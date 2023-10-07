Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ölü yunus sahile vurdu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde yaklaşık 2,5 metre boyunda ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ölü yunus sahile vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde yaklaşık 2,5 metre boyunda ölü yunus bulundu.

        Metin Tarhan, kano yapmak için Karayokuş sahilindeki evinin önünden denize açıldı.

        Bir süre denizde kano yapan Tarhan, denizden çıktığı sırada ölü bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü.

        Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusun kıpırdamadığını görünce dokunduğunu ve ölü olduğunu anladığını belirterek, "Gördüğüm kadarıyla üst tarafında yara yoktu ama gözünün biri beyazdı." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!
        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Lapsekili üreticiler damlama yöntemiyle yetiştirdikleri çeltiğin veriminden...
        Lapsekili üreticiler damlama yöntemiyle yetiştirdikleri çeltiğin veriminden...
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletild...
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletild...
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurta...
        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurta...
        Çanakkaleli zıpkıncının kamerasına nesli tehlike altında olan "çizgili yunu...
        Çanakkaleli zıpkıncının kamerasına nesli tehlike altında olan "çizgili yunu...
        ASKON Genel Başkanı Aydın, "Biga İş Dünyası Buluşması"na katıldı:
        ASKON Genel Başkanı Aydın, "Biga İş Dünyası Buluşması"na katıldı: