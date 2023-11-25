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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

        Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı, durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:23 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:23
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
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        Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı, durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

        Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

        Fırtına nedeniyle Liman Başkanlığının talimatıyla, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

        Kuvvetli fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tek yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı.

        Geçici olarak durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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