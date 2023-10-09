Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 09.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:40
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-20" tarafından denizde hareketli lastik bot tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.