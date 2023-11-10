Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de yarın, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'de yarın, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 07.00'de sefer yapılacak.
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