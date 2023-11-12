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        ÇOMÜ'nün deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünce 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:05
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        ÇOMÜ'nün deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünce 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        ÇOMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesinde başlatılan "Bir Kitap Bir Mektup Projesi" kapsamında proje koordinatörlüğü ekipleri, 5-10 Kasım tarihleri arasında Hatay'daki çocuklarla bir araya geldi.

        Çalışmalar kapsamında Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve proje ekibinin Hatay'da 4 okul, 2 bin 275 öğrenci ve 1 konteyner kentte yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarla görüşme fırsatı bulduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

        "Antakya'daki Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi, Hatay'daki Akhisar 125. Yıl İlköğretim Okulu, Antakya'daki Sümerler Ortaokulu, Kırıkhan'daki Yunus Emre İlkokulu ve İskenderun'daki Üsküdar konteyner kentte ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü tarafından başlatılan “Bir Kitap Bir Mektup” projesi ile toplanan 6 bin kitap ve etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında yüz boyama, balon aktiviteleri, okul duvarlarının renklendirilmesi çalışmaları ile miniklere eğlenceli dakikalar yaşatıldı. Kolunsağ Muflon Sanayi tarafından Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğüne gönderilen pantolonlar ekipler tarafından paketlenerek deprem bölgesinde bulunan ailelere ulaştırıldı.

        Haziran ayında 'Bir Tutam Bilim Bir Tutam Şenlik Projesi' için gittiğimizde orada yaşayan miniklere tekrar geleceğimize dair söz vermiştik. Çok kısa bir sürede tekrar organize olarak yeni bir proje olan 'Bir Kitap Bir Mektup Projesi' kapsamında sözümüzü yerine getirdik. Yaşanan felaketi hiçbir zaman unutmayacağız, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü olarak her zaman tüm gücümüzle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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