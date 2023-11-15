"Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" 1 Aralık'ta başlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türk Alman Üniversitesi, Passau Üniversitesi, Beykoz Belediyesi, Ezine Belediyesi ve Troya Kültür Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulundu.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin, AA muhabirine, projenin amacının kültürlerarası farklılıkları insanlara anlatıp kamuoyunun da bilgilendirileceği bir eğitim platformu oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu platformda Almanya'dan Passau Üniversitesinden gelecek akademisyenlerin de eğitim vereceğini anlatan Yengin şunları kaydetti:

"Projemiz ÇOMÜ, Türk Alman Üniversitesi, Passau Üniversitesi, Beykoz Belediyesi, Ezine Belediyesi ve Troya Kültür Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek. Projemiz yaklaşık 9 ay sürecek. Biz bu projenin başlangıç noktasında istedik ki, farklı kültürlerdeki yaklaşımları, disiplinleri, özellikle kamuoyu ile ilgili bakış açılarını kendi içimizdeki dış paydaşlarla birleştirerek bunları bir çarpan etkisi yaratmak. Biz önce Passau Üniversitesinden gelecek hocalarımızdan bir eğitim alacağız. O eğitim alınıp eğitimcilerin eğitimleri tamamlandıktan sonra bu eğitimleri alan hocalarımız Türk Alman Üniversitesi Beykoz Belediyesine verecek, ÇOMÜ de Ezine Belediyesine eğitim verecek. Bir diğer amacımız buradaki çıktıları biraz daha güçlendirmek. Bu amaçla da bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Ardından tüm bu eğitim ve çalıştaylardan çıkan datalar raporlaştırılacak."

Prof. Dr. Deniz Yengin, projeyi 2024'ün temmuz ayında noktalamayı planladıklarını hatırlattı.

Proje ile farklı kültürlerdeki farklı yaklaşımların kullanış amaçlarının 'Türkiye'de de nasıl kullanabilirizi' ve buradaki kullanış amaçlarını 'farklı kültürlere nasıl yansıtabilirizi' ortaya koymuş olacaklarını dile getiren Yengin, "Burada dış paydaşlarımız ile birlikte çok etkili bir çarpan etkisi yaratarak önemli bir etkileşim sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışma diğer çalışmalara da vesile olacaktır. Çünkü bizim bir diğer amacımız bu çalışmayı tamamladıktan sonra proje ortaklarıyla networklerimizi geliştirip bu çalışmayı daha da öteye götürüp farklı kurumlarla birlikte ortaklaşa projeler ortaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.