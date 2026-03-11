Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tahıl yüklü gemi karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tahıl yüklü gemi karaya oturdu.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.
Balıkadamların sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.