        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi karaya oturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:51
        Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.

        Balıkadamların sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacağı belirtildi.

