Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliye ait 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 400 gram esrar, 5 gram kokain, 6 kök Hint keneviri, 2 cep telefonu ile suç gelirinden elde edildiği tespit edilen 13 bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.