Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliye ait 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 400 gram esrar, 5 gram kokain, 6 kök Hint keneviri, 2 cep telefonu ile suç gelirinden elde edildiği tespit edilen 13 bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Biga TSO Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        Biga TSO Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Biga'da "Kadın ve Emek" etkinliği düzenlendi
        Biga'da "Kadın ve Emek" etkinliği düzenlendi