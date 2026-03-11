Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Giriş: 11.03.2026 - 11:23
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Balıkesir'den Ayvacık istikametine giden S.S. idaresindeki 10 RS 982 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Necla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Necla Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

