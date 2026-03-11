Biga'da "Kadın ve Emek" etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ve Kent Konseyi işbirliğiyle "Kadın ve Emek" konulu söyleşi ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
Biga Belediyesi Halim Bey Konağı'nda düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Doç. Dr. İlknur Karaaslan'ın üstlendi.
Söyleşiye gazeteci Serten Akkaya, Biga İlçe Nüfus Müdürü Sibel Boz, kadın üretici Betül Yılmaz ile Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaziye Kurt konuşmacı olarak katıldı.
Program kapsamında fotoğraf sanatçısı Yavuz Arslan'ın "Kadın ve Emek" temalı fotoğraflarından oluşan sergi beğeniye sunuldu.
