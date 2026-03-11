Canlı
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 740 kişi ve 2 bin 868 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı, 462 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplam 271 gram uyuşturucu madde, 878 sentetik uyuşturucu ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ile Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan materyaller ele geçirildi.

        Denetimlerde, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

