Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitim programı tamamlandı. Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, menopoz döneminde görülen biyolojik değişimler, ruh sağlığının korunması, sağlıklı beslenme ilkeleri ve doğru fiziksel aktivite yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların soruları da yanıtlandı. Programın sonunda eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

