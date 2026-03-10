Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.


        Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı
        Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı
        Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplandı
        Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplandı
        Çanakkale'de 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 31 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 31 kaçak yapı yıkıldı
        Savcı, restoratör Tuğba'nın eşi için 'kasten öldürmeden' suç duyurusunda bu...
        Savcı, restoratör Tuğba'nın eşi için 'kasten öldürmeden' suç duyurusunda bu...
        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Gün'den meyve üreticilerine "arıları koruy...
        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Gün'den meyve üreticilerine "arıları koruy...