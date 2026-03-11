Canlı
        Haberleri

        Gelibolu'da vatandaşlar belediyenin iftarında buluştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:30
        Balıkhane Meydanı'nda düzenlenen iftara AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, MHP İlçe Gelibolu Başkanı Murat Şarlak ile vatandaşlar katıldı.

        İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirilmesiyle başladı.

        Soyuak, yaptığı konuşmada, aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

