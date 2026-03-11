Gelibolu'da vatandaşlar belediyenin iftarında buluştu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi. Balıkhane Meydanı'nda düzenlenen iftara AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, MHP İlçe Gelibolu Başkanı Murat Şarlak ile vatandaşlar katıldı. İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirilmesiyle başladı. Soyuak, yaptığı konuşmada, aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

