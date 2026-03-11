Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda tanıtıldı

Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda uluslararası turizm profesyonellerine tanıtıldı.



Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği'nden (ÇATOD) yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve 160'tan fazla ülkeden yaklaşık 6 bin katılımcının yer aldığı ITB Fuarı'nda Çanakkale, geniş bir heyetle temsil edildi.



Çanakkale Valiliği himayesinde fuara katılan kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler ve turizm sektörü temsilcileri, Troya'dan Assos'a, Gelibolu'dan Kaz Dağları'na uzanan zengin turizm değerlerini uluslararası turizm profesyonellerine tanıttı.



Açıklamada fuara ilişkin görüşlerine yer verilen ÇATOD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Gökser, fuar kapsamında yapılan görüşmelerde dünya turizminde giderek daha fazla önem kazanan deneyim turizmi, sürdürülebilirlik ve destinasyonların özgün hikayelerinin ön plana çıktığını belirterek, Çanakkale'nin bu yeni turizm anlayışı içinde çok güçlü potansiyele sahip olduğunu ifade etti.



Gökser, Troya Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Gelibolu Tarihi Alanı ve Kaz Dağları başta olmak üzere Çanakkale'nin sahip olduğu kültür, tarih ve doğa mirasının uluslararası turizm pazarında çok daha güçlü ve bütüncül bir şekilde tanıtılması gerektiğini vurguladı.



Çanakkale'nin yalnızca tarihi mirasıyla değil doğal güzellikleri, kıyı turizmi, gastronomi kültürü, bağ rotaları ve sürdürülebilir turizm potansiyeliyle de dünya turizminde dikkati çeken bir destinasyon olabileceğini vurgulayan Gökser, bu zenginliğin doğru planlama, güçlü tanıtım ve ortak bir turizm vizyonuyla uluslararası ölçekte çok daha görünür hale getirilebileceğini bildirdi.



Gökser, Çanakkale'nin uluslararası tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

