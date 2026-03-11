Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda tanıtıldı

        Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda uluslararası turizm profesyonellerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda tanıtıldı

        Çanakkale, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda uluslararası turizm profesyonellerine tanıtıldı.

        Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği'nden (ÇATOD) yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve 160'tan fazla ülkeden yaklaşık 6 bin katılımcının yer aldığı ITB Fuarı'nda Çanakkale, geniş bir heyetle temsil edildi.

        Çanakkale Valiliği himayesinde fuara katılan kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler ve turizm sektörü temsilcileri, Troya'dan Assos'a, Gelibolu'dan Kaz Dağları'na uzanan zengin turizm değerlerini uluslararası turizm profesyonellerine tanıttı.

        Açıklamada fuara ilişkin görüşlerine yer verilen ÇATOD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Gökser, fuar kapsamında yapılan görüşmelerde dünya turizminde giderek daha fazla önem kazanan deneyim turizmi, sürdürülebilirlik ve destinasyonların özgün hikayelerinin ön plana çıktığını belirterek, Çanakkale'nin bu yeni turizm anlayışı içinde çok güçlü potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        Gökser, Troya Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Gelibolu Tarihi Alanı ve Kaz Dağları başta olmak üzere Çanakkale'nin sahip olduğu kültür, tarih ve doğa mirasının uluslararası turizm pazarında çok daha güçlü ve bütüncül bir şekilde tanıtılması gerektiğini vurguladı.

        Çanakkale'nin yalnızca tarihi mirasıyla değil doğal güzellikleri, kıyı turizmi, gastronomi kültürü, bağ rotaları ve sürdürülebilir turizm potansiyeliyle de dünya turizminde dikkati çeken bir destinasyon olabileceğini vurgulayan Gökser, bu zenginliğin doğru planlama, güçlü tanıtım ve ortak bir turizm vizyonuyla uluslararası ölçekte çok daha görünür hale getirilebileceğini bildirdi.

        Gökser, Çanakkale'nin uluslararası tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndan huzurevi sakinlerine iftar
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndan huzurevi sakinlerine iftar
        Gelibolu'da vatandaşlar belediyenin iftarında buluştu
        Gelibolu'da vatandaşlar belediyenin iftarında buluştu
        Gelibolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı
        Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı
        Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplandı
        Çanakkale'de Çeltik Komisyonu toplandı