Biga TSO Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

–Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.



Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü vesilesiyle şehitleri rahmet ve minnetle andı. Toplantı kapsamında Biga TSO’nun kadın yöneticileri Genel Sekreter Dilay Şen Bitirim, Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, Meclis Üyesi Ezel Dişli ve 1 No’lu Komite Başkanı Beyhan Var, hazırladıkları anlamlı mesajları meclis üyelerine hitaben okudular.



Toplantının resmi gündem maddeleri çerçevesinde, Meclis Divan Katip Üyesi Cihan Ertaş odanın 2026 yılı şubat ayı gelir ve gider durumunu paylaştı. Ardından Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Bülent Canberk Tarhan bütçe izleme raporunu meclise sundu. Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Özer ise odanın şubat ayı içerisindeki faaliyetleri, gerçekleştirilen üye ziyaretleri ve dijital etkileşim rakamlarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.



Toplantının kapanışında meclis üyelerine seslenen Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Ankara temaslarına ve ilçeye kazandırılacak büyük yatırımlara dikkat çekti. Biga'nın gelişimi için mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Doğan, "Savaş süreci nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bir an önce bu sürecin sona ermesini diliyoruz. Ankara-İstanbul-Biga arası seyahatlerimiz sürüyor. Biga’mızı geleceğe taşıyacak önemli yatırımların bir an önce tamamlanması için mücadele ediyoruz. Bu süreçler büyük emek istiyor. İnşallah büyük yatırımların hayata geçtiğini de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

