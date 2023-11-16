Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye umut oldu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır'ın organları 5 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye umut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale’nin Çan ilçesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır'ın organları 5 kişiye umut oldu.

        Kır, 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren 55 yaşındaki Mehmet Ali Kır’ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Organ Bağış Koordinatörleri Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun görüşmeleri neticesinde ailesi Kır’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla alınan sağ ve sol böbrek ile karaciğer Bursa’ya, iki kornea da Balıkesir’deki hastanelere gönderildi.

        Hastane Başhekimi Operatör Dr. Hasan Keser, aileye sabır, yaşama yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.

        Mehmet Ali Kır'ın cenazesi Çan'ın Sameteli köyünde toprağa verildi.

        Cenazeye Kır'ın ailesi ve yakınları, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Çan İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" 1 Aralık'ta başlıyor
        "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" 1 Aralık'ta başlıyor
        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi
        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu
        Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu