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        Çanakkale'de 2 araçta 64 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:07
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        Çanakkale'de 2 araçta 64 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı ve Tavaklı köyleri sahilinde durdurdukları 10 BZ 933 ve 10 GC 480 plakalı 2 araçta Afganistan uyruklu 17'si kadın, 27'si çocuk 64 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Araçlardaki yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri İ.K, M.L, N.I. ve Y.S'nin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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