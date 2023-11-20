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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:42
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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Ezine'den Çanakkale'ye yönüne giden İ.A'nın (57) kullandığı 17 ADF 086 plakalı otomobil, Erenköy kavşağındaki tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Üzden (73) yönetimindeki 17 DF 790 plakalı otomobille çarpıştı.

        Olayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kazada Üzden olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü İ.A. yaralandı.

        İ.A, olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mehmet Üzden'in cenazesi de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolundaki trafik bir süre aksamalı olarak sağlanabildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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