Çanakkale'deki şiddetli yağıştan 7 bin dönüme yakın tarım arazisi zarar gördü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak, 25 köyde yaklaşık 7 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak, 25 köyde yaklaşık 7 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı.

İlçe merkezinde dün şiddetli yağış nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünde etkili oldu.

Ayrıca ilçeye bağlı 25 köyde bazı evlerde, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı, yollarda bozulmalar meydana geldi.

Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve beraberindeki teknik görevliler, yağıştan etkilenen arazilerde inceleme yaptı.

İlk tespitlere göre 25 köyde 7 bin dönüm tarım arazisinin sağanaktan zarar gördüğü, hasarın suyun çekilmesinin ardından yapılacak kontroller sonucu kesinleşeceği öğrenildi.