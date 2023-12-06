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        Çanakkale'de kuyuya düşen porsuk Doğa Koruma ekibince kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyündeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:09
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        Çanakkale'de kuyuya düşen porsuk Doğa Koruma ekibince kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyündeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekibince kurtarıldı.

        Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya giden köylüler, çevredeki bir kuyudan ses geldiğini duydu.

        Sesin geldiği yöne giden köylüler, 7 metre derinliğindeki su kuyusunun içine bir porsuğun düştüğünü gördü.

        Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekibi, olay yerine geldi.

        Görevliler, yaptıkları çalışmayla porsuğu su kuyusundan çıkardı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekibi, porsuğu kuyudan çıkardıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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