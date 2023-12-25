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        Çanakkale'de dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:00
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        Çanakkale'de dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Yenice'nin Yarış köyünde yaşayan M.S'nin, 13 Aralık'ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dün yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli H.B. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, diğer şüpheli V.E. İzmir'de yakalandı.

        Gözaltına alınarak Çanakkale'ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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