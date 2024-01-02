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        Çanakkale'de "Vali Muhterem İnce Fen Lisesi"nin açılış töreni yapıldı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaptırılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında faaliyete geçen Vali Muhterem İnce Fen Lisesinin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:46
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        Çanakkale'de "Vali Muhterem İnce Fen Lisesi"nin açılış töreni yapıldı
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaptırılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında faaliyete geçen Vali Muhterem İnce Fen Lisesinin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, memleketinde adı verilen okulun açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 30 yıldır kamu hizmetlerinde bulunduğunu bildirdi.

        Bunun, katıldığı en heyecanlı, gurur ve onur verici programlardan olduğunu belirten İnce, "Benden habersiz Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz böyle bir girişimde bulundular ve büyüklerimizin de olurlarıyla bu isim verildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benim için çocuklarıma bırakacağım en güzel miraslardan biri oldu." dedi.

        İnce, eğitime, bölgeye örnek olabilecek, gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirecek bir eserin, bu okulun varlığının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Görev yaptığı makamlarda eğitimin her zaman birinci gündemi olduğunu kaydeden İnce, şunları söyledi:

        "Eğitim konusunda öğrencilerimizin, gençliğimizin daha iyi yetişmesi, ülke olarak eğitim kalitemizin artması için elimizden gelen bütün fırsatları değerlendirme gayretinde olmuşumdur. Eceabat'ta 4 yıl görev yapmıştım. İlk gittiğimde Eceabat'ın başarı sıralaması 11 ilçe arasında 11'incilikti. Yaptığımız eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ve fırsatların sağlanmasıyla 4 yıl sonra 5'inci sıraya yükselmişti. Eğitime ne kadar yatırım yaparsanız, sonucunu o kadar kısa zamanda görme imkanınız mümkündür. O yüzden böyle bir eğitim kurumuna ismimizin verilmiş olması benim için çok anlamlı ve kıymetli."

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da 35 yıllık dostu olan Muhterem İnce'nin isminin böyle bir okula verilmesinin kendilerini gururlandırdığı gibi öğrenciler için örnek olacağını aktardı.

        Aktaş, Çanakkale'nin Eceabat ve Erzurum'un Narman ilçe kaymakamlıkları yaptığı dönemlerde Türk İdareciler Derneğinden iki kez ödül alan İnce'nin, Çanakkale'nin kurumsal kapasitesinin artırılmasının yanı sıra personel atamalarından altyapı çözümlerine kadar başta Yenice olmak üzere tüm ilçelere emeği ve katkısının olduğunu belirtti.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de hizmetlerinden dolayı İnce'ye teşekkür ederek, "Hocalarımızdan ricam odur ki bu okulda, adına yakışır öğrenciler yetiştirin. Liyakati ve bir makama gelmeyi sadece çalışkanlığından arayan öğrenciler yetiştirin ki okulun adı hakkıyla yerini bulmuş olsun." diye konuştu.

        Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar, günün anısına Muhterem İnce'ye bir tablo takdim etti.

        İnce ve beraberindekiler daha sonra öğrencilerle kurdeleyi keserek açılışını gerçekleştirdikleri okulu gezdi. Muhterem İnce, girdiği bir sınıfta öğrencilere hediye vererek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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