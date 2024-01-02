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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda, 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:22
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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda, 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.

        "TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan 101 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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