Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda, 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda, 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 101 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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