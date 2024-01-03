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        1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutuyla bütünleşti

        Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı başlayan sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri adeta kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:39
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        1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutuyla bütünleşti
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        Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı başlayan sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri adeta kayboldu.

        Kent genelindeki yoğun sis dolayısıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.

        Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan ve bazı bölümleri adeta kaybolan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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