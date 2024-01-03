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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı

        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:03
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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı
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        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.

        Bir süreliğine durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de yeniden başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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