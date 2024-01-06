Gökçeada'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Gökçeada’da Aziz Aya Varvara Kilisesi'nde Gökçeada-Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından yönetilen ayine çok sayıda Rum Ortodoks vatandaş katıldı.

Buradaki ayinin ardından Kaleköy'de denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Bir tekne ile denize açılan Metropolit Sykis dualar eşliğinde haçı denize bıraktı.

Çok sayıda kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Fotis Kappas oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.