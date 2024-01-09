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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:51 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:51
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle ilçe genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve çeşitli kurslarda yarın, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, aynı süre zarfında ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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