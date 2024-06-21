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        Çanakkale'de 16 çuval midye ele geçirildi

        Çanakkale'de, sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 çuval midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:07
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        Çanakkale'de 16 çuval midye ele geçirildi
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        Çanakkale'de, sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 çuval midye ele geçirildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Sarıçay mevkisine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 16 çuval içinde kaçak yollarla avlanmış yaklaşık 350 kilogram midye ele geçirildi.

        Midyeler, ekipler tarafından doğal ortamlarına geri bırakıldı.

        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, sahil güvenliğin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen midyelerin doğal ortamlarına bırakılarak doğal deniz yaşamının korunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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