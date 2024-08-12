Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

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