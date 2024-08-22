Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor

BURAK AKAY - Çanakkale'de, denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, yeni sezonda palamut ve lüferde bolluk bekliyor.

Biga ilçesi Kemer köyündeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan yasak dönemini teknelerinin ve ağlarının onarımıyla geçirdi. "Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli ve halkın bolca balık tüketebileceği bir sezon geçirmeyi umuyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, AA muhabirine, 1 Eylül'de sezona iyi bir giriş yapmayı istediklerini söyledi.

"Sezona hazırız. 1 Eylül itibarıyla Allah nasip ederse denizde olacağız. Geçen sezon beklentimizi tam yüzde 100 karşılamadı ama yüzde 80'ini karşılamış durumdaydı. Bu yıl yine tarihi bir avcılık bekliyoruz. Çok uzun yıllardır denizlerde olduğumuz için denizi çok iyi gözlemleriz. Karadeniz'de arkadaşlarımız var, onlar da gözlemliyor. Özellikle palamutta bu yıl tarihi bir popülasyon bekliyoruz ve gözlemliyoruz. Çok palamut olacak. Tabii sadece palamut değil, bu yıl lüferde de çok iyi rakamlar bekliyoruz. Lüfer geçen yıl da iyi olmuştu, bu yıl da çok bol olacak."

Bu beklentinin, Karadeniz'de hamsinin az olacağı anlamına geldiğini anlatan Karabiber, "Karadeniz'de çok palamut ve lüfer olduğunda hamsi olmaz. Çünkü palamut ve lüfer, hamsi ile beslenir. Bu Karadeniz'de az olacak anlamına gelir. Özellikle aralık ayına kadar ocak ve şubat aylarında biraz popülasyon görünür ama az olacak." dedi.

Karabiber, Marmara ve Ege denizlerinde hamsi avının iyi olacağını öngördüklerini, sardalya ve kolyozun da bolca yakalanacağını umduklarını ifade etti.

- "Kuzey Ege'de, Marmara'da orta boy ve üstü sardalya dolu gözüküyor"