Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 96'ncı yılı törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 96'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gelibolu'daki törenler öncesi ilçedeki resmi daireler, askeri birlikler, karargahlar, işyerleri, deniz araçları ile evler, Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla donatıldı.

Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin anons edilmesi ile başlayan törende, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Soyuak, "Ulusumuzu, özgür ve bağımsız yaşamak adına, üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında, Türk bayrağı altında, onurlu bir ulusun evlatları olarak Atatürk'ün ölümsüz anısı önünde, büyük bir onur, gurur ve hürmetle eğiliyorum." dedi.

Büyük mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin tarihteki yerinin çok önemli olduğuna değinen Soyuak, şunları kaydetti: