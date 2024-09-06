Çanakkale'de köprü korkuluklarına çarpan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'den Yenice'nin Hamdibey köyüne seyir halinde olan Rıza Pamuk idaresindeki 17 AEP 089 plakalı ticari araç, Hurma köyü yakınlarındaki Kocaçay-1 Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Refiye Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Rıza Pamuk ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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