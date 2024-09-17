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        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas görevini tamamladığını açıkladı

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Toplantısında, başkanlık görevini tamamladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:28
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas görevini tamamladığını açıkladı
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Toplantısında, başkanlık görevini tamamladığını duyurdu.

        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan Makas, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi, Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

        Makas, partinin vicdanı ve teminatı AK Gençlik'te başladığı yolculuğunun, ana kademe il yöneticiliği sonrası 5 yıl boyunca il başkanı olarak devam ettiğini belirtti.

        Bu süreçte dava ilkelerini, teşkilat anlayışını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mihmandarlığındaki AK Parti hükümetlerinin Çanakkale'ye ve ülkeye sağladığı kazanımlarla makus tarihlerinden kurtulurken, ortaya konulan sevgi ve özveriyi anlatmayı ilke edindiklerini aktaran Makas, şunları kaydetti:

        "Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla partimiz kararları etrafında teşkilatlarımızla birleşerek görevimizi ifa etmenin vicdani huzurunu yaşıyoruz. Bu süreçte üzüntülerimiz ve mutluluklarımızı bir arada yaşadık ve ne olursa olsun tarzımız, nezaketimiz, efendiliğimiz ve ahlakımızla bu anlamda kendisini örnek aldığımız Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sadakatimiz dün olduğu gibi yarın da vazgeçilmez ilkemiz olmaya devam edecektir. Bu olağan bayrak değişimi sonrası partimizin vizyonununa olan sorumluluğunu ifa etme yolunda yeni il başkanımıza şimdiden başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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